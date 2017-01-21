На уборку тротуаров в Запорожье нету денег (ФОТО)

На сегодняшний день большинство тротуаров в Запорожье остаются неочищенными от снега и льда, а в некоторых местах — и без обработки песком и солью. Журналист «Верже» пыталась выяснить, почему же коммунальщиками не проводится уборка территории.

Как объяснили представители КП «ЭЛУАД», на расчистку заледеневших тротуаров деньги предприятию не выделялись, поэтому соответствующие работы не проводятся.

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Уборка снега на дорогах, возле остановок, пешеходных переходов и тротуаров проводится по определенному плану, который составляют райадминистрации.

Схема уборки проходит в несколько этапов: первый – проезжая часть, в частности, где ездят маршрутные такси, автобусы, трамваи и троллейбусы, далее занимаются уборкой остановок и пешеходных переходов. На третьем этапе — так называемые дороги третьей степени – это участки, где не проходят маршруты городского транспорта.

Все остальные тротуары и дороги убирают уже после либо оставляют так до самостоятельного таяния снега.

Кроме того, за уборку тротуаров, согласно Правилам благоустройства, должны отвечать и частные предприятия, фирмы. В частности, они обязаны очищать прилегающую к зданию территорию, обрабатывать ее антигололедными средствами. Однако запорожцы уже убедились, что соответствующие работы не проводятся. Даже в центре города, на проспекте Соборном, где расположены сотни магазинов, офисов, тротуары полностью покрыты льдом и даже не посыпаны песком. На сайте городского совета указано, что проводятся рейды, в ходе которых проверяется, как частные структуры выполняют обязанности по уборке прикрепленных участков. Но, судя по состоянию пешеходных дорожек, данная работа либо не дает своих результатов, либо ведется неэффективно.