На халяву и хлорка сахар: запорожцы на Фестивальной за праздники съели тонну бесплатного печенья

В Запорожье на протяжение месяца с 19 декабря 2016 года по 19 января 2017 году на площади Фестивальной проводились Новогодне-рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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На протяжение этого времени на площади проводилось много городских мероприятий, которые запорожцы посещали каждый день. Также в новогодних домиках, что были выставлены вокруг главной ёлки города, посетители могли приобрести горячие напитки и сладости, вкусные блюда, а в городке мастеров — сувениры и художественные изделия.

Также на площади бесплатно каждый день раздавали примерно чай и печенье. В день «улетало» по 500 стаканчиков чая, а за все время была роздана тонна печенья.