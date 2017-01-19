На Центральном пляже Запорожья мужчине после омовения стало плохо (ФОТО)

Сегодня на празднике Крещения в Запорожье одному из «ныряльщиков» стало плохо после обряда омовения. Об этом сообщает сайт «Вся Власть«.

Так, мужчина, возрастом 35-40 лет, зашел в Днепр, а когда вышел из воды, то присел на берег и почувствовал слабость. Заметив это, бригада медиков немедленно поспешили к нему. Пострадавшему сделали непрямой массаж сердца и привели его в чувства. Далее медицинские работники забрали мужчину в карету «скорой».

Вероятнее всего мужчина не был готов к купанию в холодной воде, а сегодня решил впервые окунуться, что и привело к несчастному случаю.