Нервное поведение выдало запорожца с солидной партией наркотиков (ФОТО)

Патрульные полицейские задержали мужчину с девятнадцатью пакетиками вещества похожего на наркотическое. Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Запорожья, во время патрулирования по улице Невского внимание правоохранителей привлекло странное поведение прохожего.

При виде патрульных мужчина начал подозрительно суетиться. При осмотре у него обнаружили пакетики с кристаллическим веществом. 25-летний подозреваемый рассказал, что должен был разложить эти пакетики в условленных местах (произвести закладку).

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Изъятые вещества были доставлены на криминалистическую экспертизу. Подозреваемому может грозить наказание по статье 307 Уголовного кодекса Украины.