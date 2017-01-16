Несвежая «молочка» выбила из колеи 80 жителей Запорожья

За прошедшую неделю в больницы Запорожья с острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 79 человек.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова, из общего числа инфицированных, заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 10,2% ниже предыдущей недели (тогда заболело 88 запорожцев).

«Большинство заболевших составляют дети — 72,2% от общего числа пациентов, — сообщил Хомутов. — Заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди организованных детей на 28,6% ниже уровня предыдущей недели — зарегистрировано пять случаев против семи».

По словам санврача, в 81% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания. Основными из них являются молочная продукция – 17 случаев, мясная продукция – 14 случаев, домашние салаты – 10 случаев.

Удельный вес случаев кишечных инфекций, связанных с употреблением продуктов питания с нарушением правил приготовления и хранения в домашних условиях, составил 51 случай из 79.