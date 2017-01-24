Неуклюжая запорожанка провалилась в 5-метровый колодец

Запорожские спасатели вытащили из производственной шахты работницу завода и передали несчастную врачам «скорой».

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, ЧП произошло в селе Воскресенка Пологовского района.

во время чистки технологических каналов на территории кирпичного завода работница упала в пятиметровую шахту.

Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки и носилок вытащили 53-летнюю женщину из ловушки глубиной 5 метров.

При падении в шахту работница получила травмы и после спасения была госпитализирована.