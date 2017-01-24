Не так все плохо: Запорожская область вошла в десятку лучших регионов по социально-экономическому развитию

24.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Запорожская область вошла в первую десятку регионов страны по десяти показателям из 25 в рейтинге оценки социально-экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Так, Запорожская область:

  • по объему реализованной промышленной продукции в расчете на душу населения — 3 место;
  • по объему производства продукции сельского хозяйства в расчете на одного человека сельского населения (в постоянных ценах) — 5 место;
  • по объему экспорта товаров — 4 место;
  • по доходам местных бюджетов (без трансфертов)- 4 место и темпом их роста — 4 место;
  • по темпам роста объема принятого в эксплуатацию жилья — 5 место.

По ключевым показателям Запорожская область состоит в пятерке.

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