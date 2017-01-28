Новая медицинская реформа – бояться или радоваться?

В Киеве 22 декабря 2016 года в Украинском кризисном медиа­центре прошел брифинг на тему «Презентация дорожной карты и принципов первого электронного сервиса E­Health в Украине», результатом которого стало подписание Меморандума о сотрудничестве в создании системы E­Health в Украине между представителями Минздрава, Администрации Президента, государственных и общественных организаций, участниками публичной инициативы по электронизации здравоохранения. В документе зафиксированы главные принципы создания E­Health, также утверждена дорожная карта, описывающая следующие этапы электронизации здравоохранения в Украине, которые должны быть реализованы в 2017­2018 гг.

Уже с начала 2017 года официально стартовала медицинская реформа. Инициаторы возлагают надежды на то, что смогут в корне изменить систему финансирования отрасли, искоренить систему взяток и приписок, а также установить жесткий контроль над выдачей больничных листов, рецептов и т.д., кроме этого, составить четкие реестры пациентов, которым необходима помощь государства в рамках государственной программы.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отмечает, что суть данной реформы заключается в том, чтобы изменить ключевые принципы, на которых строятся отношения государства с пациентами, клиниками и докторами, с общественностью и бизнесом. Для пациента внедрение данной системы даст возможность пользоваться многими сервисами. Например, такими услугами, как выбор врача, запись на прием к конкретному специалисту, возможность посмотреть свои медицинские данные в онлайн­режиме (диагноз, анализы, рецепты и т.д.). Предполагается, что новая система должна сделать взаимодействие с медициной более комфортным.

По словам Павла Ковтонюка, конечная цель реформы, в частности, для врача состоит в том, чтобы получить прозрачную и понятную систему компенсации, которая напрямую зависит от качества его работы и компетенции в целом. Большим преимуществом для специалиста станет намного меньше бумажной работы. Теперь можно будет вносить лишь первичные данные о пациенте, а все остальные необходимые отчеты будут генерироваться автоматически.

Также государство будет платить докторам за то количество пациентов, которые у них обслуживаются. Получается, что деньги будут идти за пациентом.

Еще одним важным моментом в данной реформе является то, что пациент будет заключать электронный договор с врачом, к которому обратился. Этот документ будет попадать в государственный реестр договоров. Врач будет получать компенсацию за обслуживание каждого пациента. Если после взаимодействия со специалистом пациент остался недоволен, то он вправе разорвать с ним ранее заключенный договор и обратиться к другому врачу. После прекращения договора доктор больше не получает компенсацию. Все данные об этих взаимодействиях будут вводиться через один из интерфейсов, которые предлагают частные разработчики. Все данные автоматически попадают в специальные реестры и фиксируются там навсегда.

Для того чтобы идентифицировать пациента в новой системе, каждый получит внутренний электронный идентификатор – MasterPatientIndex. Он будет включать в себя базовый набор информации, который необходим для регистрации в системе. После данную идентификацию можно будет пройти по одному из внесенных в систему документов, к примеру, это может быть паспорт или водительское удостоверение.

Еще одной немаловажной деталью в новой реформе является электронный больничный. Учет этих больничных будет вестись онлайн, и купить его станет невозможно. Также теперь врач заверит больничный лист своей электронной подписью, и, если необходимо, пациент просто его распечатает. Информация с него будет поступать работодателю автоматически.

На первом этапе планируется создать пилотный минимально жизнеспособный продукт (MVP). Он необходим для того, чтобы поддерживать реформу финансирования медицины на первичном звене.

Вторым этапом будет применение электронного инструментария в процессе реимбурсации (возмещения стоимости лекарств).

На третьем этапе планируется разработка и создание нового инструментария для сопровождения остальных направлений реформирования медицины.

На заключительном, четвертом этапе будет проходить внедрение дополнительных сервисов, расширение существующего функционала. Все эти процессы будут выполнены для быстрого доступа врачей к медицинской информации о пациенте.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун во время своего выступления на брифинге отметила, что данная медицинская реформа является наиболее существенной за последние 25 лет.

— Прекрасно, что публичная инициатива берет на себя ответственность предложить Минздраву продукт, который впоследствии позволит построить глобальную систему E­Health в Украине, — объяснила она.

Пилотная версия данного проекта должна быть уже полностью готова спустя два месяца после подписания Меморандума.

Электронная медицина включает в себя:

Электронная медицинская карта. Это будет электронный документ, который содержит личную информацию пациента. Также данные обо всех заболеваниях, анализах, осмотрах и т.д. Вся та информация, которая раньше была в бумажном варианте. Любой врач сможет онлайн просмотреть электронную медицинскую карту пациента;

электронная медицинская бригада. Подразумевается онлайн­общение между пациентами и врачами. Такая система дает возможность обмениваться информацией между людьми по всей стране. Также проводить конференции врачей в электроном режиме;

обратная связь с пациентом. Это позволит общаться онлайн, не просиживая в долгих очередях, чтобы элементарно получить консультацию;

мобильная медицина. На современные гаджеты можно будет устанавливать различные мобильные приложения, которые будут напоминать о приеме лекарств в определенное время, профилактических осмотрах. Также с помощью этих приложений можно будет записаться на прием к врачу, не тратя при этом время на звонки в регистратуру и не стоять часами в очередях за талончиком.

Электронная медицина E­Health может стать прорывом в сфере здравоохранения и значительным образом улучшить качество оказываемых услуг. Для современного человека это значительно сэкономит личное время. Но для того, чтобы она функционировала в полную силу, необходимо провести колоссальную работу и создать все с ноля. Новая система должна быть доступна не только во всех городах, но также и в селах, в которых до сих пор нет необходимого оборудования, не говоря уже об электронных гаджетах. Немало времени и сил необходимо будет потратить на обучение всего медицинского персонала новым технологиям.

Мы обратились в Департамент охраны здоровья Запорожской области с просьбой прокомментировать старт медицинской реформы в нашем регионе. На что получили ответ, что на данном этапе Департамент ознакомлен только с презентацией МОЗ Украины. Когда и как будет происходить данная реформа, на сегодняшний день никто не знает, и никаких нормативных документов профильные ведомства еще не получали.

Анастасия КАНДЫБЕЙ

Электронной медициной (е-медициной) называется деятельность в сфере здравоохранения, при которой используются любые информационные ресурсы с целью обеспечения быстрой обратной связи «врач-пациент» и «пациент-врач».