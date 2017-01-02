Опубликован рейтинг «Идеальный город»: Запорожье оказался первым … с конца (ФОТО)

02.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Несколько дней назад на одном из украинских сайтов бесплатных объявлений был опубликован рейтинг комфортности городов Украины «Идеальный город».

Так, авторы рейтинга проанализировали 33 000 анкет, которые заполнили жители Украины и сделали выводы. Все, кто заполняли анкеты, выставляли баллы по шкале от 1 до 7 в нескольких показателях городам нашей страны. После баллы по отдельным критериям складывались и выводилось среднее число. По итогам самым комфортным для проживания оказался город Винница, а самым небезопасным и загрязненным — Запорожье.

Оказалось, что Запорожье не только самый загрязненный город, но и самый небезопасный, а также жители жаловались на большую разницу между доходами и расходами.

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