Опубликован рейтинг «Идеальный город»: Запорожье оказался первым … с конца (ФОТО)

Несколько дней назад на одном из украинских сайтов бесплатных объявлений был опубликован рейтинг комфортности городов Украины «Идеальный город».
Так, авторы рейтинга проанализировали 33 000 анкет, которые заполнили жители Украины и сделали выводы. Все, кто заполняли анкеты, выставляли баллы по шкале от 1 до 7 в нескольких показателях городам нашей страны. После баллы по отдельным критериям складывались и выводилось среднее число. По итогам самым комфортным для проживания оказался город Винница, а самым небезопасным и загрязненным — Запорожье.
Оказалось, что Запорожье не только самый загрязненный город, но и самый небезопасный, а также жители жаловались на большую разницу между доходами и расходами.