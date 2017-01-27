Опять «эта» Надя Савченко, или Оцените красоту игры? — Романовичев

В Вашингтоне привели к присяге Дональда Трампа… Да, бывали там и покруче экземпляры — один Дж. Буш­младший чего стоил, но ничего плохого с Америкой не случалось. Ибо там еще есть сенат, палата представителей, Верховный суд, зубастые СМИ… К тому же Трамп после выборов уже серьезно потерял в рейтинге и обеспечил акции протеста недовольных его избранием (со слезоточивым газом) прямо в момент инаугурации

Из ничего не значащего

Заметим, что Америка стоит скалой и богатеет лишь потому, что случайности типа Трампа на общую ситуацию не влияют. В России, СССР и опять в России случайности типа Путина — скорее норма. Со всем известным результатом — от беды до беды. Тем не менее Владимир Владимирович нынче пошутить изволили: «Я с трудом могу себе представить, что он (Трамп) побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», – сказал Путин. — «Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это» («Сегодня», 17.01.2017 г.). Интеллигентствующая Россия слегка поморщилась от предмета гордости президента, а «Расее», занюхивающей рукавом, как­то все это далеко безразлично. «Жираф большой — ему видней», — как пел когда­то Владимир Высоцкий.

У нас же свои развлечения: руководство компании «Рошен» заявило о приостановке деятельности своей фабрики в Липецке. Собственно говоря, это ничего не значит — как остановили, так и запустят. Ибо Путин и его киевские подельники, или путинские друзья в Киеве и их босс в Москве, действуют настолько слаженно, что могут себе позволить все. Несколько заезженных слоганов («Все, кто против тарифов — агенты Путина», «Если выйдете на Майдан — Путин нападет», «Надежда Савченко — изменник Родины»), а какой эффект: из народа можно веревки вить.

Но что касается «приостановленной» Липецкой фабрики, так, может, это прилетевший в Киев за четыре дня до ухода с поста вице­президента США Джо Байден насоветовал? Дабы этим широким жестом на какое­то время запудрить мозги не только возлюбленному электорату, но и самому Трампу?

«А судьи кто?»

Тем временем нашли настоящего шпиона. И это — «пресловутая» Надежда Савченко. Если честно, то мы надеялись, что уже к осени 2016 года ее сожрут без соли, но смотрите: стеце­кремлеботская орда вынуждена пахать в три смены и в конце января 2017 года тоже. Хотя у товарищей есть алиби: приходится отвлекаться то на плевок в сторону Саакашвили, то на львовский мусор мэра Садового, то на отмазывание Пашинского с Аваковым…

Но не будем отвлекаться. Ибо на заседании оборонного комитета ВР выступил «секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, який звинуватив Савченко у державній зраді… Голова одного з підкомітетів Андрій Тетерук сьогодні звертає увагу на те, що думки Савченко збігаються з позицією Кремля… Народний депутат Надія Савченко під час звітного засідання звинуватила нардепів у тому, що вони піарилися на її імені, поки вона була в полоні у Росії, а також назвала їх зрадниками. Так нардеп відреагувала на рішення комітету, який очолює Сергій Пашинський, звернутися в Генпрокуратуру з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях Савченко ознаки державної зради та порушення закону про боротьбу з тероризмом. «Ви показали перші, що таке зрада. Ви показали це прикладом на весь світ. Вам тепер має бути соромно не лише перед українцями, а й перед усією світовою спільнотою», – сказала вона». (UA1, 18.01.2017 г.).

Начнем с того, что им стыдно не бывает. Но мы обратим внимание читателя на обвинителей и порицателей, так сказать. Вот цитата на «Антикоре», посвященная г­ну Виннику: «Как простой слесарь может стать государственным мужем? Для этого ему нужно научиться брать многомиллионные кредиты, организовывать рейдерские захваты, создавать предприятия, которые уходят от налогов и не платят зарплату сотрудникам» (23.01.2015 г.).

И если о 37­летнем Виннике в «Википедии» — семь неполных строчек, то о г­не Тетеруке написано много, но, как оказывается, не все. Андрей Тетерук закончил в 1994­м Московское военное училище Верховного Совета РСФСР (был «кремлевским курсантом»). До 1999­го гражданин РФ служил типа на Дальнем Востоке и вдруг в 1999­м переехал в Украину, начал службу в УКРАИНСКОЙ армии, стал командиром штурмовой роты и провел миротворцем в Косово две ротации. Затем дембель, работа в охране, после чего Аваков вдруг назначил его командиром милицейского добровольческого(!) батальона «Миротворец». Отметившись в АТО, Тетерук становится народным депутатом от «Народного фронта» и светится в нескольких скандалах. В т.ч. это он ударил стеклянной бутылкой по голове не чужую Запорожью Александру Кужель.

Но это не вся правда, товарищи! «Злые языки» выясняют, что г­н Тетерук не на Дальнем Востоке клещей кормил, а был в Косово. И участвовал в «приштинском броске» июня 1999 года, когда российские десантники вопреки воле союзников (США, Великобритании) проехали многокилометровым маршем и заняли аэропорт Приштины в крае Косово на два часа раньше англичан. Тогда едва не случился военный конфликт, и россиян как «миротворцев» там (в Косово, получившем независимость) уже видеть не желали. Но ведь еще есть Украина, одним из командиров контингента которой в том же Косово (неожиданно?) дважды состоял ныне видный «украинский патриот» Тетерук…

Да, не забудем напомнить, что Украина стала независимой не в 1999­м а в 1991­м году…

Но вернемся к «шпиону» Савченко. «Нардеп Украины Надежда Савченко сделала заявление: то, что комитет по вопросам национальной безопасности и обороны решил рекомендовать Раде исключить ее, является незаконным. «Народ может ругать Путина, воевать за Украину и умирать на фронте. Но стоит лишь единожды сказать, что Порошенко — брехло, как услышишь в свой адрес слова «позор» и «измена». Я иду против системы. Я — пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду», — рассказала Савченко причины рекомендации о своем исключении из комитета.

Она также отметила, что для уголовного производства против нее у депутатов нет никаких законных оснований. По ее убеждению, в Украине после Революции Достоинства ничего не изменилось. «Революция Достоинства, которую мы несли и несем дальше, даст свой результат. Дала против власти Януковича, даст и на журналистов и лживых депутатов», — сказала она». («Диалог.UA», 18.01.2017 г.).

А в это самое время…

А в это самое время правительство утвердило «Рішення уряду стосовно окремих районів Донецької та Луганської областей, спрямоване на реінтеграцію людей в єдиний конституційний простір України». Вы обратили внимание на заголовок? Там есть хоть слово не то что о войне и российской оккупации, но даже и об АТО? А о чем речь в решении? «Про плани заходів, спрямованих на реалізацію деяких основ державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи держвлади тимчасово не виконують свої повноваження». Т.е. все там хорошо, но «органы» по каким­то марсианским причинам не выполняют чего­то.

В Интернете сразу же началась буря, и украинский дипломат, глава общественной организации “Майдан иностранных дел» Богдан Яременко так прокомментировал ситуацию: “Фактично Кабмін цим документом визнав відповідальність за дотримання прав людини та забезпечення потреб та інтересів громадян України в «окремих районах». Згідно з міжнародним правом забезпечення дотримання прав людини на окупованих територіях покладається на державу­окупанта. Кабмін підтвердив ці зобов’язання за Україною. Включно з соціальними зобов’язаннями, виплатою заробітної плати тощо. Що означає, що на сході України немає окупованих іноземною державною територій, а існує внутрішній конфлікт, в результаті якого тимчасово припинили, але відновлюють свою діяльність органи державної влади України»…

Подчеркиваем: ТАМ, получается, ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ, и КАБМИН БЕРЕТСЯ СОДЕРЖАТЬ ОККУПИРОВАННЫЕ ПУТИНЫМ ТЕРРИТОРИИ ОФИЦИАЛЬНО!

Сделала заявление и единственная, судя по всему, пока вменяемая политсила в ВР — «Самопомощь» (поэтому мэра Львова Андрея Садового и полощут с его мусором с мая 2016 года): «Це — реалізація плану Кремля, яка підтверджує, що Росії Донбас не потрібен, Росії потрібна Україна. І, зруйнувавши Донбас, заселивши його терористами, вони тепер хочуть її відкатати в країну і знищити цю країну цією територією. А чому ми не чуємо про Крим? Крим вже не український? Так от, відіграє міжнародна карта розміну: Росії — Крим, Україні — Донбас. І не через санкції, а щоб залишити там своїх маріонеток, які будуть зсередини знищувати цю країну… Це — типова повзуча окупація України», — заявил лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

Понятно, что премьер Гройсман ответил депутату в присущей ему непринужденной манере: «Я бачив ці заяви. Можу їх назвати — брєд сивої кобили. А як я можу називати іншими словами те, що не відповідає дійсності?».

И уже напоследок еще об одном: Вадим Черныш, украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, дал интервью российской «Газете.ру». Чтобы растолковать позицию Украины российским братьям… Называется статья: «Донбасс можно вернуть только дипломатией». Вы можете себе представить, что во время Сталинградской битвы Молотов или Каганович дали интервью какой­нибудь гитлеровской Vоlkischer Beobachter? Да быть такого не могло! ИБО ВОЙНА.

У нас же войны нет, а есть, слава Богу, Надежда Савченко. Которую ВСЕГДА вспоминают в Интернете и СМИ именно в тот момент, когда «правильные пацаны» заняты нашими карманами. Или выполняют чью­то деликатную просьбу по «Привату» или Донбассу. Без всякой новой Конституции и законов.

«Оцените красоту игры!» — сказал бы по этому поводу покойный Михаил Чечетов. Или все же нет?

Леонид Романовичев