Парочке из Запорожья, насмерть отравившей клофелином горожанина, грозит «вышка»

Пожизненное заключение в тюрьме — таков срок могут услышать двое рецидивистов за убийство человека из-за денег.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, сегодня, 11 января, судом избрана мера пресечения в виде содержание под стражей для 37-летней женщины и 32-летнего мужчины, которые уже были ранее неоднократно судимы.

Их подозревают в том, что они разработали и внедрили схему преступного промысла: в ночное время в развлекательных заведений в Запорожья подыскивали лиц, которые имели деньги и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Затем женщина знакомилась с такими посетителями и проявляла заинтересованность. Дескать, со мной можно продолжить…

В дальнейшем, отвлекая внимание новых знакомых, девушка, подмешивала в заказанный алкоголь сильнодействующий лекарственный препарат, немедицинское употребление которого в сочетании с алкоголем, приводило к невозможности оказывать какое-либо сопротивление и потере потерпевшими сознания.

Рано утром 12 ноября 2016 года житель одной из пятиэтажек Запорожья, выгуливавший собаку возле спортивной площадки по улице Новицкого, обнаружил труп мужчины.

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Полицейские выяснили, что умерший — 27-летний Вячеслав Коротин. Полиция возбудила уголовное и на днях парочку, которая отравила Вячеслава, задержали. Дело переквалифицировали на