Певица из Энергодара покорила судей шоу «Голос країни» (ВИДЕО)

31.01.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Певица из Энергодара 21-летняя Александра Погуляй приняла участие в отборе в шоу «Голос країни».

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Девушка смогла покорить сразу четверых судей, но выбор её пал на наставницу Джамалу. Молодая исполнительница шла на отбор ради того, что бы попасть в её команду.

Девушка в прошлом шоу «Голос країни» работала за кулисами, подбадривала и успокаивала всех участников шоу, а в этот раза сама стала по ту сторону сцены.

Александра спела композицию Chandelier популярной певицы Sia.

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One Response to Певица из Энергодара покорила судей шоу «Голос країни» (ВИДЕО)

  1. Сюзанна 01.02.2017 - 03:44

    Будем болеть

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