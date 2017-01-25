Петр Порошенко отфутболил российских журналистов в Финляндии (ФОТО)

Неудачной оказалась попытка журналистов одного из российских телеканалов задать несколько вопросов украинскому президенту Петру Порошенко во время посещения им парламента Финляндии.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в ответ на просьбу корреспондентов он сказал: «Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!».

При этом Порошенко отметил, что только в январе на Донбассе уже погибли семь граждан Украины. Когда же один из представителей росСМИ очередной раз попытался задать вопрос, президент нашего государства ответил, что не будет давать никаких интервью прессе страны-агрессора, пока Россия осуществляет оккупацию украинских земель.