Погода в Запорожье: морозный день и солнце

Сегодня, 20 января в Запорожье на протяжение всего дня ожидается облачная погода с проявлением солнечного-согревающего света. Также весь день будет без осадков.

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Температура воздуха днем опустится от 7 градусов мороза до 12 градусом. Ночью этот показатель будет прыгать от 8 до 13 градусов ниже 0.

Ветер в этот день будет 3-5 м/с, без порывов. Также по всему городу продолжается держатся гололедица, поэтому будьте все внимательны выходя на улицу.