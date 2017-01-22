Погода в Запорожье: ожидается ясный день и дворовой «каток» с морозом

Сегодня, 22 января с самого утра в Запорожье распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурном вчерашнем дне. Весь день пройдет спокойным без осадков и не сильным северо-западный ветром от 3 до 5 м/с. Будете осторожны, когда будете выходить на улице, гололед еще не стих, а значит ждет нас «каток» дворовой.

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Также весь день будет держаться температура в районе 3-5 градусов ниже ноля. А вот к вечеру она опуститься и уже продержится на протяжении ночи 7 градусов мороза.