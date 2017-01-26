Погода в Запорожье: штормовое предупреждение

Сегодня, 26 января в Запорожье на протяжении дня будет облачная погода, к вечеру небо развиднеется. Весь день будут сильные порывы ветра 7-12 м/с, местами даже 15-20 м/с.

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Весь город покрыт сильным гололедом, всех граждан сотрудники ГСЧС Запорожской области предупреждает быть предельно осторожными на улице и если есть возможность лучше пересидеть этот день дома.

Днем температура воздуха будет 9-11 градусов мороза. Вечером этот показатель опуститься до 16 градусов ниже ноля.