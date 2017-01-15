Под Запорожьем в снегу застряла карета «Скорой помощи» (ФОТО)

Неблагоприятные погодные условия вынудили бойцов ГСЧС работать в поте лица: за двое суток из снежных ловушек извлекли 16 автомобилей.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, в райцентре Пологи застрял автомобиль «Скорой помощи», спешащий на срочный вызов к больному.

На помощь медикам приехали спасатели, который вытянули пожарной машиной «неотложку» из снежного плена.

Также из ловушек вытягивали пассажирские грузовики, рейсовые автобусы и частные авто запорожцев.

К примеру, на трассе Запорожье-Мариуполь (возле райцентра Бильмак) в сугробе застрял автобус Isuzu. Спасатели ГСЧС вытянули автобус на твердую поверхность.

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В воскресение ночью на дорогах застряли два легковых автомобиля, которые смогли продолжить свой путь лишь после вмешательства спасателей.