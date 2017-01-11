Под Киевом поймали жителя Запорожской области, незаконно загрязнявшего лес (ФОТО)

Пресс-служба Национальной полиции Киевской области сообщает, что в Фастовском районе под Киевом правоохранители смогли задержать нарушителя, который незаконно выбрасывал мусор в лесу.

Так, 9 января в полицию позвонили и сообщили о правонарушителе. Прибыв на место, сотрудники органом правопорядка задержали злоумышленника, который оказался жителем Запорожской области.

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«Загрязнитель» территории принадлежащей Дидовщанскому сельскому совету объяснить свои действия отказался. Мусор был погружен обратно в автомобиль “DAF” с прицепом.

Сейчас автомобиль с отходами находится под наблюдением полицейских, решается вопрос о наложении на него ареста. Продолжается досудебное следствие.