Поезду «Харьков — Новоалексеевка» временно добавили новую остановку в Запорожской области

С 1 февраля по 25 марта пассажирский поезд № 81/82 «Харьков — Новоалексеевка» будет осуществлять двухминутную остановку на станции Акимовка, Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба «Приднепровской железной дороги» ПАО «Укрзалізниця».

Читайте также: В Запорожье «бесстрашный» автобус, сбив шлагбаум, проскочил перед едущим поездом

Поезд «Харьков — Новоалексеевка» отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 23:25, в Акимовку он приезжает в 06:35, а прибытие в Новоалексеевку в 07:20. В обратном направлении отправляется в 21:44, в Акимовке останавливаться будет в 22:44, в 05:53 уже возвращается в Харьков.

Также он осуществляет остановки в таких населенных пунктах:

Лихачев;

Лозовая;

Павлоград;

Запорожье;

Мелитополь.