Полицейские Запорожья задержали 27-летнего мошенника

Вчера, 31 декабря в 18:40 в Днепровском районе неизвестный из рук 42-летнего мужчины выхватил барсетку с документами и мобильным телефоном. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Позже, всеми мерами розыска полицейским удалось отыскать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний молодой человек. В его личных вещах обнаружили похищенные вещи заявителя.

Сейчас проводится расследование.