Полицейские Запорожья прикрыли публичный дом, где предлагали «золотой дождь»

К сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Запорожской области поступила оперативная информация о деятельности на территории областного центра публичного дома. Поиск клиентов для борделя осуществлялся с помощью сети Интернет, причем кроме обычной «клубнички» за отдельную плату предлагались и различные извращения.

В ходе дальнейших следственно-оперативных действий полицейские установили женщину — организатора противозаконного бизнеса. Под бордель упомянутая гражданка арендовала двухэтажный частный дом в Вознесеновском районе Запорожья.

После того, как противоправная деятельность была задокументирована в полном объеме, 17 января сутенершу задержали, а в помещении провели санкционированный обыск. В его ходе полицейские изъяли документацию, денежные средства, полученные преступным путем и другие вещественные доказательства.

На путан составлены административные протоколы за занятие проституцией, а вот организатор будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.303 УК Украины «сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.