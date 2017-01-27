Полицейский-наркоман из Мелитополя продавал смертельное зелье на рабочем месте (ВИДЕО)

Оперуполномоченный Мелитопольского отдела полиции попал под колпак сотрудников СБУ и после сбора доказательств, наркоторговца, который и сам оказался наркоманом, задержали.

По информации пресс-группы СБУ, старший лейтенант полиции (видимо, уже бывший) планировал организовать в Мелитополе канал сбыта метамфетамина.

Его задержали возле горотдела сразу после продажи метамфетамина дамочке на сумму 14 тысяч гривен. Отрава предназначалась для ее сожителя-наркомана, отбывающих наказание в колонии.

Как выяснилось, полицейский и сам является наркоманом, а во время задержания находился под действием дурмана.

Кстати, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.