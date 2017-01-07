Полиция Запорожья задержала налетчика-маньяка

Мужчине бы одуматься и лечь на дно после неудачного разбоя, но он тут же зашел в соседнее здание с пистолетом в руке.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, 6 января в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение: несколько минут назад в магазин по бульвару Центральному зашел какой-то мужчина и под угрозой пистолета пытался завладеть товаром. Но не получилось и налетчик бежал.

На место ЧП прибыла полиция. И тут поступил новый сигнал — неподалеку, в магазине на улице Победы похожий налет. Полицейские сумели оперативно скрутить разбойника. У 35-летнего жителя Запорожья изъято орудие преступления — пневматический пистолет.

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Начато уголовное производство по ч.3 ст. 187 УК «Разбой, соединенный с проникновением в помещение, совершенный повторно». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Горожанин направлен в изолятор временного содержания.