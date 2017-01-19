Полиция Запорожья задержала педофила-гастролера (ФОТО)

Подозрительный мужчина привлек внимание патрульных — интуиция не подвела блюстителей законности.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, во время обхода территории железнодорожного вокзала, патрульные заметили мужчину, который вел себя подозрительно.

Стражам правопорядка 55-летний мужчина сообщил, что в наш город он приехал из Днепра и направляется в гости к приятелю.

Проверив через базу данных паспортные данные, патрульные выяснили, что приезжего с 15 декабря прошлого года разыскивает Житомирский отдел полиции за развращение несовершеннолетних.

Патрульные задержали мужчину и доставили в Коммунарский отдела полиции Запорожья.