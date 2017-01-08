Полиция Запорожья накрыла банду клофелинщиков, грабивших горожан

По словам депутата Запорожского горсовета Михаила Прасола, сотрудники полиции задержали группу людей, причастных к гибели его друга Вячеслава Коротина.

«Сегодня, 8 ноября, сотрудниками полиции с поличным задержаны бандиты, которые убили нашего друга Славика Коротина, отравив его клофелином. Банда совершила ни одно преступление. Мы контролируем расследование и сделаем все, чтобы преступники понесли заслуженное наказание», — написал в соцсети депутат Прасол.

Как уже сообщал портал «ВЕРЖЕ», рано утром 12 ноября 2016 года житель одной из пятиэтажек Запорожья, выгуливавший собаку возле спортивной площадки по улице Новицкого, обнаружил труп мужчины.

Полицейские выяснили, что умерший — 27-летний Вячеслав. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК — «Умышленное убийство». Тело (на котором, кстати, не было ран) направили на экспертизу.

Как написал тогда в соцсети депутат Запорожского горсовета Ярослав Гришин, погибший Вячеслав Коротин был его другом.

«В ночь с пятницы на субботу он был с друзьями в ночном клубе «Орбита» в городе Запорожье. Девушка, по предварительной версии следствия, подлила Славику вещество группы «клофелин». Сердце 27-го парня не выдержало, хотя он даже не был пьяным. Славика ограбили и бросили — умирать. Подобные случаи сейчас происходят по всей Украине. Орудует банда из нескольких мужчин и женщин — гастролёров. Всех, кто видел девушку на фото или знает другие обстоятельства — прошу — сообщите об этом в полицию», — написал Ярослав Гришин.

Как сообщали тогда СМИ Запорожья, исследование показало, что накануне смерти Вячеслав потреблял спиртные напитки. Выяснилось, что Вячеслав приехал в клуб с приятелями в изрядном подпитии. Там компания продолжала выпивать. Во время отдыха мужчина действительно познакомился с девицей, с которой и покинул увеселительное заведение.

На изъятой видеозаписи одного из супермаркетов, видно, что мужчина заходил вместе с девушкой в торговый зал, чтобы приобрести бутылку коньяка. Видимо, эта девушка затем и подлила клофелин в коньяк.