Полиция нашла «заблукавшую» 22-летнюю девушку с малолетним сыном

Вчера, 20 января сотрудники Мелитопольского отдела полиции установили местонахождение 22-летней женщины и ее 4-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Так, еще в среду, 18 января в отделение обратилась 58-летняя мать пропавшей девушки, которая сообщила о исчезновении её 22-летней дочери вместе с 4-летним внуком. Она в пятницу, 12 января около 14:00 поссорившись со своим сожителем, ушла из дома вместе с сыном и до настоящего времени место нахождение не было известно.

Всеми принятыми мерами полиция установила местонахождение женщины и ее сына. Как рассказал пропавшая, она собрала вещи, вышла из дому и направилась по адресу своей регистрации — в Акимовский район, после того как у них с гражданским мужем произошла серьезная ссора. С собой у нее были документы, вещи, мобильный телефон, но его она выключила так, как не хотела, чтобы муж ей звонил. А когда 20 января включила — узнала, что ее разыскивают. Своей матери и родственникам о ситуации, которая у неё произошла не рассказывала.