Помочь всем миром: женщина, пострадавшая от погрузчика на заводе «Мотор Сич», находится в тяжелом состоянии

Как сообщали журналисты Информапортала «Верже», 13 января на запорожском заводе «Мотор Сич» пострадала 48-летняя женщина.

Так, женщину-водителя придавило к стене погрузчиком. В результате происшествия женщина получила закрытый перелом ребер, закрытый перелом костей таза, ушиб внутренних органов брюшной полости, а также у нее возник пневмоторакс с права.

Журналист телеканала ICTV Марина Моисеенко на своей странице в социальной сети написала, что пострадавшая на данный момент находится в реанимации запорожской городской больницы №5. Ее состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое. Женщина находится на аппарате искусственной вентиляции легких.