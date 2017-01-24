Почему в Америке нет «агенов Кремля» да и «Шатун» туда не наведывается? — РОМАНОВИЧЕВ

Неделя началась новым «фейком» всем известного аваковского советника Антона Геращенко. Правда в этот раз его сказки не связан со странным убийством четырех «вэвэшников» под стенами ВР (31.08.2015 г.), а с ним самим. Типа Путин собирается убить товарища Антона, как ранее убил журналиста Шеремета. Только покушение на Геращенко «предотвратили», а Павла Шеремета таки убили.

И правда, на путинский след по его делу наталкивает то обстоятельство, что следствие от украинского МВД имеет нулевой результат (не велено?). Хотя видеокамеры «вели» убийц по ночному центру Киева битый час. А еще выяснилось, что телегруппа одного из каналов ожидала взрыва машины Шеремета на месте преступления битый час…

Но кроме бездарного «фейка» от Геращенко посетили Украину и вести из далекой Америки. Куда на инаугурацию Дональда Трампа выехали сразу сто наших типа народных депутатов. Просто постоять в сторонке в районе церемонии присяги 45-го президента США стоило 25 тысяч долларов. Приглашение в закрытое помещение с присутствием кого-либо «приближенного к телу» стоило уже от 100 тысяч. Стало быть, это сколько же должно быть отнято у народа, чтобы где-то и непонятно для чего посветиться (уж тут Геращенко — молодец, ибо светится на бесплатном «фейке» и не тратит дефицитную валюту).

Впрочем, сами американцы без особого энтузиазма отнеслись к инаугурации. Есть такая гениальная фраза — «лучше тысячи слов»! Не знаем, кто автор, но и он молодец. Так вот смотришь панорамное фото с одной точки инаугурации Обамы в 2013 году и присягу Трампа, и сравнить увиденное можно только с Днем города в Запорожье. Присяга Обамы — это когда со сцены на каскаде фонтанов Радуга выступает типа «Океан Эльзы», а инаугурация Трампа — это когда только начинаются официальные мероприятия и участников больше, чем зрителей.

А вот и другие фото, но уже не от 20,а от 21 января 2017 года. И столицы Вашингтона, и крупнейших городов Америки, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Вы помните панорамное фото Майдана в его лучшие времена? Так вот в Америке, как минимум в 12 городах, прошли полноценные Майданы. Полиция скромно огласила, что на них вышли примерно 500 тысяч людей. Судя же по фото — 500 тыс. в каждом из упомянутых городов!

Кто же вышел? Вышли и мужчины тоже, но марш был женским под лозунгом «Мы не вернемся назад». И имела акция ярко выраженный антитрамповский оттенок. Новому президенту доходчиво объяснили, что его поведение касательно женщин, его высказывания и все прочее, мягко говоря, Америкой не одобряется.

Если учесть, что за несколько дней до инаугурации и американский политический истеблишмент поставил 45-го президента на место, обнародовав весь собранный Путиным на Трампа компромат, в том числе и историю с московскими проститутками (обнулив таким образом влияние указанного компромата), то народ и партия, вернее, народ и власть в Америке — едины. Президенту показали, что или он будет придерживаться каких-то норм (будет слушать «дядю», но не Путина), или долго в должности не протянет.

Заметим, что в США не принято пока использовать весь богатый и российский, и украинский опыт. В частности, никто не гавкнул, что эти сотни тысяч, а может и миллионы американок и их мужей — «агенты Кремля», что они расшатывают ситуацию в рамках операции «Шатун», что все это проплачено. Хотя только на парковках Вашингтона в день акции насчитали автобусов для перевозки минимум 100000 человек.

Ибо в Америке — демократия, а не феодализм, как в Украине. Фраза «При демократии твой голос имеет силу; при феодализме твоя сила имеет голос», как нельзя точно описывает все различия наших стран. Хватит одного подобного марша (а ведь еще не протестовали латиноамериканцы, афроамериканцы и собственно сторонники Демократической партии, кроме радикально настроенных), и республиканцам самим придется думать, как помочь демократам побыстрее объявить Трампу импичмент. Ибо на фоне откровенного ньюйоркского хама-миллиардера, ушедший с должности Обама — темнокожий американец из небогатой семьи — выглядит настоящим аристократом: выдержанным, воспитанным, человечным и к тому же блестящим оратором.

У нас же хоть маршируйте, хоть нет, а всем наверху наплевать, Нардеп Пашинкий выдал секрет, как эти люди будут удерживать власть — они будут ее захватывать! Поэтому им наплевать, что мы о них говорим и думаем. Запасы гречки уже готовы, перекрашенный и подрумяненный «Беркут» к бою готов (и запорожские события последних дней с отставкой полковника Долинного на самом деле лишь подтверждают этот факт) и они зубами вцепятся за свои табуретки…

Вот поэтому Америка лишь богатеет, а мы бродим по опустевшему после новогодних застолий рынку Анголенко и думем, а почему ни покупателей, ни продавцов почти не видать? И это только гололед виноват, или еще и Гройсман с его 3200 гривнами минималки и выметенные из карманов под Новый год деньги?

Вот и все между нами и американцами, получаются, отличия…

Леонид Романовичев

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.