Почему в запорожских дворах не вывозят мусор ?

Большинство запорожцев жалуются на то, что в их дворах мусорные баки стоят, заполнены доверху, и никто их не вывозит. В чем же причина и с чем это связано, разбирались журналисты «Верже».

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Жители города присылают в нашу редакцию свои обращения, выказывая недовольство по поводу переполненных мусорных баков во дворах, которые уже более двух-трех недель никто не вывозил, а мусора с каждым днем становилось все больше. Причину, по которой вывоз не выполняется, жители домов не знают и не понимают.

В Запорожье за вывоз мусора ответственны две компании, одна из которых – это ООО «Умвельт-Запорожье». Она владеют четырьмя десятками единиц техники разной грузоподъемности.

Для оптимизации затрат предприятия автотранспорт закреплено не по району, а по соответствующим маршрутам – графиками, которые зависят от количества потребителей услуги, периодичности и объема вывоза отходов, а также технической возможности предоставления услуг соответствующим транспортом.

Как утверждают в компании, единственным источником возмещения затрат предприятия являются платежи за оказанные услуги.

«Умвельт-Запорожье» прилагает все усилия для предоставлении качественных услуг по вывозу отходов в полном объеме, однако задолженность потребителей этих услуг осложняет финансовое положение предприятия. Как следствие – возникают трудности в четкости соблюдения маршрутного задания и полного вывоза мусора со дворов», – так ответили на информационный запрос редакции «Верже».

Дворы, от жильцов которых поступали жалобы на неоказание услуг, находятся по таким адресам:

проспект Соборный, 91;

проспект Соборный, 93;

улица Рекордная, 18.

Как сообщает ООО «Умвельт-Запорожье», по указанным адресам задолженность составляет более полугода, так по состоянию на 1 декабря 2016 года по адресу: проспект Соборный, 91 – долг 3816,46 грн (при начислении 803,96 грн/месяц); проспект Соборный, 93 долг – 5421,18 грн (при начислении726,80 грн/месяц); улица Рекордная, 18 долг – 2729,30 грн (при начислении 551,23 грн/месяц); общий долг по указанным адресам составляет 11966,64 грн при ежемесячной начислении 2081,99 грн.

Таким образом всю вину за не вывезенный мусор со ООО «Умвельт-Запорожье» перекладывает на самих жильцов.

Дарья Крылова