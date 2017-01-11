Предприятия Запорожья продали продукцию на сумму 93 миллиарда гривен

По информации департамента экономического развития Запорожского горсовета, за 11 месяцев 2016 года объем реализованной промышленной продукции по Запорожью составил 93389,5 млн. грн.
Это цифра составляет 73,4% от областного показателя и на 7,5% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Всего за 11 месяцев прошлого года на одного запорожца реализовано промышленной продукции на 122,96 тысячи гривен.
В общем объеме реализации промышленной продукции города металлургия составила 48,8%, машиностроение — 13,8%, производство пищевых продуктов и напитков — 7,4%.
Объемы реализации промышленной продукции по районам города: Александровский – 1388,2 млн грн. (1,5%), Вознесеновский — 13933,3 млн грн. (14,9%), Днепровский — 6483,6 млн грн. (6,9%), Заводский – 48915,2 млн грн. (52,4%), Коммунарский – 1212,8 млн грн. (1,3%), Хортицкий — 4558,3 млн грн. (4,9%), Шевченковский – 16898,0 млн грн. (18,1%).