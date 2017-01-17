Применение Prozorro позволило Запорожскому облсовету сэкономить 14,7 миллиона гривен

Общая сумма экономии бюджетных средств коммунальными учреждениями и предприятиями Запорожского облсовета за 8 месяцев 2016 года составила 14,7 млн. грн. благодаря внедрению системы Prozorro

По информации начальника управления по вопросам социально-экономического развития и бюджета исполнительного аппарата облсовета Оксаны Клибы, Запорожская областная клиническая больница за 8 месяцев 2016 года благодаря закупкам через Prozorro сэкономила 1,6 млн.грн., или на 28,3% меньше заявленных сумм.

Областной психиатрической больнице благодаря применению электронной системы Prozorro удалось сэкономить 1,2 млн.грн., или 23,3%.

Запорожский областной противотуберкулезный диспансер провел по системе Prozorro закупки продуктов питания, медикаментов и строительных материалов с экономией на сумму свыше 1 миллиона гривен или около 30% от запланированной суммы.

«И такая позитивная картина экономии бюджетных средств наблюдается по всем предприятиям, которые применяли систему Prozorro», — заявила Оксана Клиба.

Кстати, если в мае прошлого года систему Prozorro использовали 13 учреждений, то к 1 декабрю их число возросло до 67.