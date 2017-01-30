При перевозке из одной колонии в другую конвоиры жестоко избили жителя Запорожья

Прокуратура следит за соблюдением прав осужденных и подследственных в колониях и СИЗО региона.

В этом заверил журналистов во время пресс-конференции прокурор Запорожской области Валерий Романов.

«В прошлом году было начато досудебное расследование по факту избиения заключенного сотрудниками пенитенцирной службы во время его этапирования из одной колонии в другую», — заявил Романов.

По словам прокурора, сейчас в учреждениях пенитенциарной службы содержатся 4092 человека. Из них, 46 женщин и 50 — иностранцев.

«Во время проверок выяснилось, что семь человек находятся за решеткой незаконно, — сообщил прокурор. — Благодаря прокуратуре они вышли на свободу».

По словам Валерия Романова, в пенитенциарных учреждениях региона на треть увеличилась смертность.

«Если в 2015 году таких фактов зафиксировано 29, то в 2016 году — 41 случай», — сообщил прокурор.