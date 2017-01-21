Прогноз погоды: белоснежные облака и вечерний снег ожидают Запорожье

Сегодня, 21 января в субботу, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, но они будут без осадков. Ближе к вечеру придут снежные тучи, которые за сыпят город мелким снегом.

Читайте также: Без слез не взглянешь: жители Запорожья разыскали одну из самых «убитых» дорог города (ВИДЕО 18+)

а протяжение дня температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 5 ниже ноля. Но уже к ночи температура воздуха поднимется до 0. По городу гололед продолжает покрывать все дороги, не давая возможности безопасно и спокойно передвигаться по городу.

Весь день ветер будет варьироваться от 3-6 м/с — западный.