Промгиганты Запорожья расстались с 10 миллиардами гривен

В 2016 году крупные плательщики налогов перечислили 10,13 миллиарда гривен в бюджеты всех уровней.

По словам начальника инспекции Романа Афонова, Запорожское управление офиса крупных плательщиков налогов ГФС закончило 2016 год с довольно внушительными финансовыми показателями.

«Для сравнения, в 2014 и 2015 годах в бюджеты всех уровней от крупного бизнеса Запорожья поступило 4,8 и 6 миллиардов гривен соответственно, а в прошлом — 10 миллиардов 130 миллионов гривен», — заявил Роман Афонов.

По словам фискала, в разрезе налогов стоит отметить поступления от налога на прибыль предприятий — 3,7 миллиарда гривен, без малого 2 миллиарда налога на добавленную стоимость и 1,6 миллиарда гривен акциза.