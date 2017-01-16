Пьяный житель Запорожья распорол артерию своему неприятелю (ФОТО)

15 января в Запорожье на улице Скворцова 42-летний человек подрезал 41-летнего прохожего. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

Так, происшествие случилось около 13:00. На остановке общественного транспорта между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них подрезал другого. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но это, к сожалению, не помешало ему ранить своего опонента прямо в бедренную артерию и повредить ее.

Патрульные полисмены вызвали «скорую» и немедленно начали оказывать доврачебную помощь, ведь при повреждении такой большой артерии, как бедренная, человек в считанные минуты теряет огромное количество крови, что может привести к геморрагическому шоку, а в худшем случае к смерти.

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Как рассказал Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко, 32-летнего потерпевшего госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу в Ангиохирургию с диагнозом колото-резанная рана правого бедра, повреждение правой бедренной артерии, геморрагический шок первой степени.

На место происшествия полисмены вызвали следователей Заводского отдела полиции. На данный момент проводится расследование по статье 121 КК Украины ч.1 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).