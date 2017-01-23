Пьяный мужчина с помощью ножа отобрал авто у таксиста из Запорожья (ФОТО)

Патрульные полиции сумели быстро задержать угонщика и его приятелей, которые, возможно, станут в уголовном деле сообщниками разбойника.

В Заводское отделение полиции обратился 39-летний таксист. Мужчина сообщил, что около 5 утра на остановке общественного транспорта «Ул. Глазунова» в его автомобиль «Ланос» село четверо мужчин.

Один из пассажиров, угрожая применением ножа, отобрал мобильный телефон «Леново», после чего выгнал таксиста из салона. После чего компания исчезла на автомобиле запорожца.

Через полтора часа сотрудники патрульной полиции на перекрестке улиц Финальная и Северное шоссе обнаружили похищенный автомобиль и задержали налетчика, который, как оказалось, находился за рулем авто в пьяном виде.

Подозреваемый — 35-летний ранее судимый житель Запорожья. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 3 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством».