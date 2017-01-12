Разбитое окно и простреленная дверь: на дома двоих бердянских пограничников позарились дерзкие правонарушители (ФОТО)

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда сообщает, что окно дома одного из сотрудников службы было разбито кирпичом. А другому пограничнику в дверь квартиры выстрелили из охотничьего ружья.

К счастью, никто не пострадал, а представители Национальной полиции проводят следственные действия направлены на установление обстоятельств и причастных к правонарушениям лиц.

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Пограничное ведомство также параллельно проводит свое расследование.