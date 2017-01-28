Растем: Запорожье может расшириться на 1300 гектар (ГЕНПЛАН)

Вчера, 27 января, прошла прес-конференция, на которой замглавы города Сергей Мешок рассказал о том, что в Запорожье подготовлены изменения в Генеральный план города, который не менялся с 2004 года.

Документ уже вынесен на общественное обсуждение, а после он должен пройти экспертизу и потом принять на городской сессии.

Обновлённый Генплан предусматривает возможности для развития промышленной застройки, транспортной инфраструктуры, многоэтажной и индивидуальной жилой застройки. В результате расширения плана города появится возможность для выделения земельных участков представителям льготных категорий, в том числе участникам АТО. Таким образом Запорожье может увеличиться на 1300 гектаров.

С материалами Генерального плана можно ознакомиться на официальном портале Запорожской городской власти (www.meriazp.gov.ua) на странице «Громадське обговорення» в разделе «Громадське життя», а также в помещении департамента архитектуры и градостроительства городского совета (c 10:00 до 17:00, ул. Зелинского, 3, кабинет 207, телефон 236 96 22). Предложения можно подавать до 27 февраля.