РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

«Екс-­перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента Петра Порошенка. За словами Кузьміна, в той момент, коли Україна веде війну з Росією, «громадянин України Петро Порошенко, він же Верховний головнокомандувач і президент країни, в змові зі своїм найближчим оточенням і топ-­менеджерами компанії «Рошен» систематично здійснює навмисні дії на шкоду Україні». (УП, 13.01.2017 г.)

Что это было?

Г-­н Кузьмин разогнал свое видео-обращение к главе СБУ В. Грицаку по всему Facebook на правах рекламы. Он утверждает, что президент и его менеджеры «під час збройного конфлікту з Росією організували роботу Липецької фабрики «Рошен», що належить Порошенку, і в минулому році перерахували до російського бюджету майже 600 млн рублів, свідомо знаючи, що з федерального бюджету фінансується російська армія, з якою і воює Україна. При цьому в магазинах Донбасу і Криму вільно реалізується продукція підприємства «Рошен», наповнюючи місцеві бюджети цих територій».

Тут вспомним, а кто такой Кузьмин? Это не только пианист, который виртуозно «лабает» «Мурку», но и бывший первый зам. генпрокурора. Под конец власти Януковича его «ушли» на должность замсекретаря СНБО Украины. С 1.06.2014 года Кузьмин вроде как в международном розыске, но в 2015 г. Интерпол отказался его искать…

После убийства Олега Бузины Кузьмин в качестве адвоката родственников последнего фактически доказал, что обвиняемые министром Аваковым майдановцы Полищук и Медведько если и виновны в убийстве, то действовали с ведома и под полным контролем наружного наблюдения… МВД.

Что же касается последнего заявления, то либо г-­н Кузьмин прозрел, либо настал момент, когда не только можно, но и нужно легонько так подтолкнуть г­-на Порошенко к политической пропасти. Сразу отметим, что г­н Кузьмин прозреть не может. А еще г-­н Кузьмин прекрасно понимает, что его воззвание отправлено «на деревню дедушке». Ибо не для того у нас существуют «компетентные органы», чтобы шпионов да изменников ловить. Ловят тех, кто рот раскрывает и дурные вопросы задает…

О сепаратистах и «борьбе» с ними…

Вот свежая иллюстрация к сказанному. На прошлой неделе в Одессе представили нового губернатора и не забыли обляпать с ног до головы предыдущего. Робкие попытки возразить вызвали гнев Президента: «Опустите руку. Вам плохо? Вы когда потом будете президентом, я вас приглашу, и вы выступите вместо меня». Так он остановил одного из глав райгосадминистраций, который собирался стать на защиту Михеила Саакашвили.

Тем временем, вместо бывшего грузинского президента в Одессу — ключевой город, де-­факто, делающий Украину морской державой, назначили Максима Степанова. И тут же в сети появился заголовок «Отец нового губернатора Одесской области оказался подельником террористов ДНР (документ)» (Odessa.web2ua). А дальше в материале приведена информация с близкого к Авакову сайта «Миротворец»: «28 апреля 2014 года депутат Славянского горсовета от «Партии Регионов» Владимир Степанов принял участие во внеочередной сессии, на которой депутаты проголосовали за создание так называемой «Славянской народной дружины», позднее поспособствовавшей оккупации города российскими террористами… На той же сессии было принято решение назначить сепаратиста Вячеслава Пономарева «народным мэром» Славянска». Т.е. получается, что папа губернатора был тем, с кого война на Донбассе начиналась? И еще немного о том, что кадры на стратегически важные должности у нас подбирают «особо тщательно». Кто не верит, отсылаем к заявлению уже руководителя полка «Азов»: «Нардеп Андрей Билецкий заявил, что на руководящих должностях в Нацгвардии находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция, что несет угрозу обороноспособности Украины». (Публичные люди, 15.01.2017 г.).

Собственно, а что здесь нового? После назначения российского медиамагната Ложкина главой администрации Президента Украины кого-­то в наших «кадрах» еще что­-то удивляет? Может, курский Климкин во главе МИД Украины со своим тестем, получившим от Путина медаль «За взятие Крыма»? А может, здесь уместно почитать еще одно заявление, но уже народного депутата Игоря Луценко? «Глава Нацбанка Валерия Гонтарева выполняет все законодательные пожелания руководителей российского «Альфа­банка», и законопроекты, которые идут от НБУ, готовят специалисты этого банка». («КП в Украине», 13.04.2016 г.)

Самое же главное, что любой убойный компромат на «кадры» не имеет у нас никакого значения. И в первую очередь потому, что «квота Путина» — это святое! Соответственно, пока ПУТИН НЕ РЕШИТ убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы. Вы спросите, что это так на Президента давит груз Липецкой фабрики? Да побойтесь Бога! Причем здесь фабрика и куча других президентских активов в России?

Тут дело в другом: как говорят умные люди, хороший экспромт готовят неделю. Если уж генерал­-полковник ФСБ Сергей Беседа готовил Майдан, то делал все основательно и по максимуму обеспечил продвижение полезных кадров на все ступеньки т.н. постмайданной власти.

Дела давно минувших дней

И в этом месте мы сделаем небольшое историческое отступление. Совсем скоро будут отмечать столетие Февральской революции. Т.е. отречение императора Николая II, вызванное заговором верхушки российской армии. Действовавшей, добавим, в интересах и по указке английской и… немецкой разведок. Так вот, в связи с отречением 2 марта 1917 года застрелился такой себе Сергей Зубатов. Мы здесь позволим себе собственную цитату из статьи 2004 года в одной из запорожских газет: «Так, славные ряды “народников” в 1886 году оставил 22­-летний господин Зубатов. И очень сильно пошел вверх по полицейскому ведомству, возглавив в 1902 году политический сыск России. До этого его вотчиной была Москва. Здесь благодаря усилиям 35-­летнего шефа “охранки” все поняли, что заниматься революционной деятельностью в “первопрестольной” — гиблое дело.

Секрет же Сергея Васильевича Зубатова был прост. Его метод базировался на “полицейском социализме” (собственно, “зубатовщине”) и провокациях. Он сам организовал “профсоюзы”, “революционные” организации, в которые, как мотыльки на фонарь, стекались любители острых ощущений. Правда, чтобы добиться авторитета у масс, “революционеры” от Зубатова обязаны были напоминать о себе. А “профсоюзы” благодаря содействию “охранки” часто находили общий язык с фабрикантами». (Зубатовщина»).

С тех пор всяческие НКВД, гестапо, КГБ и ФСБ, МОССАД и ЦРУ верны зубатовским традициям. Т.е. они загодя не просто внедряют правильных пацанов в существующие организации, но и создают разного рода «революционные», «националистические», «террористические» и прочие подобные ячейки, призванные взять под контроль всех желающих побузить. Так гестапо уничтожило «Молодую гвардию» из Краснодона, выведя ее на фейковых «коллег» по подполью. Так МГБ СССР собирал на подобную же приманку проукраински настроенных львовских студентов и немедля ссылал их на 20 лет в лагеря. Так ныне действует (почти на 100%!) палестинское «подполье».

Но не только ФСБ с МОССАДом здесь очень большие доки! В 2001 году Путин назвал цену прекращения кампании «Украина без Кучмы»: передачу «РУСАЛу» нашего «ЗАлКа» и отставку премьера Ющенко. Данилыч подчинился, но экс-­премьер после отставки стал в народе популярен, и упустить возможность воспользоваться его лицом (тогда еще не отравленным диоксином) было бы грешно. Поэтому Кучма приторочил к обозу Ющенко как минимум двух проверенных кадров — Порошенко (в то время негласного зам. «ЗАВХОЗА» или главного «решалы» Верховной Рады Александра Волкова) и главу Госрезерва Евгения Червоненко. Они не только должны были помочь лидеру «Нашей Украины» организационно, но и направлять его в нужное русло.

Но Путин опять вмешался, и схема «спикер Литвин (лидер ЗаЕДУ) — премьер Ющенко (НУ)» не получилась. Кучма вынужден был отдать всю власть своему главе администрации Медведчуку. Литвин «спикерил», а Ющенко пребывал в оппозиции. Но готовился к президентским выборам 2004 года. Накануне последних Медведчук приторочил к нему уже своего проверенного кадра Зинченко, и мы можем лишь догадываться, кто именно приторочил и Тимошенко тоже. На случай, если Ющенко кто­-нибудь застрелит или отравит…

Такой случай подоспел в ночь на 6 сентября 2004 года. Ющенко получил конскую дозу диоксина. Как установили западные эксперты, санкт-­петербургского происхождения. Но Червоненко тогда позвонил посреди ночи Кучме, и это спасло будущему президенту жизнь. И спасло Кучму с Януковичем. Ибо кто был бы виновен в смерти Ющенко, если не они? И кто бы въехал в президентский дворец на белом коне (при перезапуске кампании)? Конечно же, Юлия Владимировна…

Но не срослось. Ющенко выжил и медленно, но всех внедренных в свое окружение отмёл подальше. В т.ч. и Тимошенко, Порошенко, Зинченко, Кинаха, Червоненко и прочих. Выборы 2010 года, конечно же, ему помогли проиграть — здесь кремле­юлеботы сработали блестяще.

Помню, как закончилась тогда кампания, начали наведываться к автору целые делегации обеспокоенных «трудящихся». Типа, если бы ты не лялякал в своих статьях, что «хрен редьки не слаще», сравнивая Януковича и Тимошенко, то Юля бы победила.

Смешно это все, конечно, но объяснять «трудящимся» что-­либо было бесполезно, поэтому пришлось бросить в ответ: «Назовите в двадцатке окружения Юлии Владимировны ОДНОГО ПОРЯДОЧНОГО человека, и я буду голосовать за неё всю оставшуюся жизнь». Ответ убил наповал: «А что ты СЕГОДНЯ С ПОРЯДОЧНЫМИ­-ТО РЕШИШЬ И СДЕЛАЕШЬ?».

«Нерешенный вопрос»

Одним из кадров тогдашнего окружения Юлии Тимошенко был некто Пашинский, ныне народный депутат, глава оборонного комитета ВР и председатель наблюдательного совета УКРОБОРОНПРОМА. Т.е. конторы, которая лишает армию воюющей страны вооружения. С начала месяца Пашинский засветился в целой куче скандалов. То он прострелил ногу бизнесмену, толкавшему застрявший в снегу автомобиль, а то разоткровенничался перед Геннадием Корбаном по телефону.

Аудиозапись этой беседы гуляет в СМИ: «Я – друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют!» («Корреспондент. нет», 6.01.2017г.).

Разговор датируется мартом 2015 года. Из него следует, что Пашинский (занимающий ключевой пост в системе обороны страны) и прочие НЕ СОБИРАЮТСЯ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ СУДЬБУ СТРАНЫ ВЫБОРАМ. ОНИ ВЛАСТЬ БУДУТ ЗАХВАТЫВАТЬ!

Кстати, и упоминаемый выше Червоненко тоже дважды засветился в скандалах. Вот один из них: «После объявления результатов конкурса на должность руководителя Одесской ОГА бывший глава Запорожской облгосадминистрации и экс­-министр транспорта Евгений Червоненко гневно высказался в сторону комиссии: «Так пусть эта страна горит огнем. Я еще заработаю».

«Вот она какая ПОСТМАЙДАННАЯ ВЛАСТЬ!» — возмутится кто­-то. А какое, собственно, отношение «правнуки» Зубатова имеют к Майдану? Только то, что внедрены были загодя, заранее все возглавили. Поэтому из ниоткуда 21.01.2014­-го появился «Правый сектор», а российский олигарх Новинский заседал в штабе Майдана. И был там обозван «су*кой православной». Пашинский же еще постоял «в обеспечении» (читайте «Аквариум» В.Суворова, что это означает) снайперов, убивавших «Небесную сотню». И когда один из них попался, Пашинский тут же пришел на выручку.

Единственное, что у всех этих кадров пока не вышло, так это повесить весь негатив сегодняшнего дня на МАЙДАН и на людей, стоявших под пулями «Беркута». Народ упрямо клянет Путина, Януковича и все чаще и Порошенко тоже. Что совсем не входило в планы генерала Беседы. Но это только его проблемы…

Наши проблемы другие. Их коротко сформулировал в заголовке своей статьи Дмитрий Гордон: «Если украинцы узнают фамилии российских агентов во власти, они разуверятся вообще во всем».

И нам все тяжелее с этим жить…

Леонид Романовичев