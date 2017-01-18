Рецидивист, едва выйдя из колонии, совершил разбой и стрелял в полицейских Запорожья (ВИДЕО, ФОТО)

Накануне нового 2017 года 37-летний запорожец вышел из заключения, но после вооруженного нападения на магазин снова окажется в колонии лет на десять.

Вчера, 17 января, около 19.00 рецидивист зашел в помещение магазинчика по продаже мобильников и ноутбуков, расположенный во дворе дома на проспекте Металлургов. Вытащив пистолет, мужчина произвел несколько выстрелов в потолок. После этого разбойник завладел деньгами в сумме 2000 долларов и пытался скрыться.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, на место ЧП незамедлительно прибыла опергруппа, которая попыталась задержать налетчика.

Однако рецидивист сдаваться не собирался и открыл стрельбу в полицейских из травматического пистолета. К счастью, не попал.

В ответ оперативники также применили оружие травматического действия, причинив стрелку легкое ранение ноги. Задержанного доставили в больницу для оказания медицинской помощи. У последнего изъяли травматический пистолет с уничтоженными номерами и похищенные в магазине деньги.

Как сообщил VERGE прокурор Запорожской местной прокуратуры №3 Виталий Веретенин, начато уголовное производство по ч.3 статьи 187 УК «Разбойное нападение с проникновением в помещение». Мужчине уже сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Завтра суд будет избирать меру пресечения для подозреваемого. Имущество магазина уже передано хозяину. Назначены ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.

Видео взято с «YouTube» канала сайта «Забор«.