Рецидивист из Энергодара похитил в магазине элитные духи

Всего несколько минут понадобилось полицейским Энергодара, чтобы задержать дерзкого, но необычного грабителя.

Мужчина зашел в магазин, где с прилавка магазина схватил три флакона духов и бросился прочь. Обескураженная продавец сразу же позвонила в полицию, а патрульные настигли беглеца на автомобиле.

26-летний ранее судимый житель Энергодара не смог толком объяснить блюстителям порядка для чего ему понадобились духи. Но полисмены уверены, что грабитель просто их хотел перепродать подешевке, чтобы уж затем, вооружившись дензнаками, купить более благородный напиток.

По информации пресс-службы Нацполиции регион, мужчине за совершении грабежа грозит четыре года колонии.