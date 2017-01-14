Рецидивист ограбил жительницу Энергодара с помощью альпинистского снаряжения

Чуть было не лишилась чувств жительница Энергодара, когда увидела в своей квартире разбойника с маской на голове и ножом в руке. Закоренелый преступник проник в ее жилье по веревке с крыши. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала налетчику огромные деньжища — свыше 340 тысяч гривен. Суд определил разбойнику за это девять лет лишения свободы.

Решил сорвать большой куш

Житель города Энергодара по имени Александр к своим 38 годам уже успел несколько раз побывать за решеткой. Его не прельщали «глупые» преступления: хулиганство, изнасилование или убийство «по пьянке». В тюрьму мужчину сажали исключительно за корыстные преступления — квартирные кражи и отъем украшений и денег у обеспеченных запорожцев. Выйдя в очередной раз на свободу из мест не столь отдаленных, мужчина не стал менять свои жизненные приоритеты. Он стал думать, как весело и приятно проводить время, не утруждая себя работой. Рецидивист решил урвать хороший куш, чтобы обеспечить себя на пару лет вперед.

Как-то приятели рассказали Александру, что в одной из квартир девятиэтажки в Энергодаре денег, как говорится, куры не клюют. Молодчик начал следить за хозяевами этой квартиры. Внешний вид и образ жизни жильцов подтвердил сообщение о том, что в их жилище может находиться большая сумма денег. Однако квартира находилась под охраной. Взлом двери означал, что, спустя две минуты по тревожному сигналу приедет вооруженный наряд милиции.

Тогда ушлый рецидивист решил проникнуть в квартиру через открытую форточку. Для этого Александр купил специальные альпинистские веревки и карабины, и принялся изучать азы скалолазания. С новыми знаниями и снаряжением он и пошел на дело. Нож у горла жертвы Удостоверившись, что в квартире никого нет, «альпинист» спустился с крыши по веревке вниз и залез в жилище, расположенную на четвертом этаже. И тут удача отвернулась от Александра: неожиданно вернулась домой хозяйка. Отступать преступнику было некуда. Он вытащил нож и приставил его к горлу женщины, требуя показать тайник, где хранятся деньги. 53-летняя женщина попыталась дать отпор незваному гостю, сумев сорвать с него маску в надежде выцарапать глаза.

Но бандит начал душить несчастную, заявив, что убьет ее, если она не выполнит его приказы. Опасаясь за свою жизнь, дама отдала мерзавцу пачки банкнот, аккуратно перетянутые резинками. Молодчику понадобилась небольшая сумочка, чтобы в нее поместились все купюры, как в валюте, так и изделия Нацбанка Украины. Общая сумма ущерба от нападения составила свыше 340 тысяч гривен.

Поцарапал себе живот

Заметим, что дело происходило в апреле 2014 года, когда национальная валюта была в три раза «тяжелее». Чтобы хозяйка не смогла вызвать милицию сразу после его ухода, Александр закрыл ее в ванной комнате. А когда женщина смогла выбить дверь, то налетчика уже и след простыл.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодчика спустя несколько месяцев после преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «разбойное нападение». Поначалу рецидивист не признался в том, что налет — его рук дело. Дескать, знать не знаю, ведать не ведаю кто мог провернуть такое. Александра не смутил даже тот факт, что потерпевшая опознала его. Больше того, злодей даже начал бузить. Находясь в камере для задержанных горотдела полиции, ушлый зэк чуть-чуть порезал себе руки и живот лезвием от безопасной бритвы. Дескать, хотел свести счеты с жизнью, протестуя против «ментовского беспредела». Опытный зэк знал, что делал: его задержание могли признать незаконным и отпустить на волю. Прокуратура Энергодара даже провела проверку по заявлению Александра, но не нашла нарушений со стороны сыщиков. Как выяснилось, разбойник не в первый раз в своей жизни наносил себе такие «увечья», пытаясь уйти от наказания…

Во время следствия подозреваемый все таки признал себя виновным и рассказал, как все происходило. Даже написал явку с повинной. Показания Александра, кстати, полностью совпадали с показаниями потерпевшей. Например, женщина рассказала, что была крайне удивлена, что в день нападения у дверей ее не встретил как обычно голодный кот. А подозреваемый сообщил, что забравшись на кухню, обратил внимание на кота, который увидев «пришельца» в окне, стремглав бросился прятаться в другую комнату.

Накинули годик

Но позже «альпинист» заявил, что не имеет никакого отношения к разбойному нападению. Дескать, в день преступления целый день гулял по городу со своей невестой и наслаждался ее красотой. Мол, променять эту радость на опасную затею со спусканием на альпинистской веревки с большой высоты он бы не смог. Да, и вообще, — с преступным прошлым завязал и желает честно трудиться на стройках народного хозяйства или на ниве частного предпринимательства.

Впрочем, полиция собрала достаточное количество улик, полностью изобличавших прожженного злодея и его деяние. Увы, отобранные у жительницы Энергодара деньги так и не смогли найти. Видимо, преступник спрятал их, надеясь, что выйдя из колонии сможет на них комфортно пожить.

Суд Энергодара признал Александра виновным в разбойном нападении с целью завладения чужим имуществом в крупных размерах с угрозой применения насилия. Фемида отмерила преступнику восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск потерпевшей, взыскав с осужденного материальный ущерб. Но государственное обвинение не согласилось со столь мягким приговором и подала апелляционную жалобу на вердикт Фемиды. Коллегия апелляционного суда Запорожской области согласилась с доводами прокуратуры и накинула «альпинисту» еще один годик принудительного проживания в колонии.