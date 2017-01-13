Романовичев: Ещё раз о вопросе шпиона Путина

Главными событиями православных праздников стали новости из Вашингтона. Там накануне официальной публикации на заседании комитета сената США по делам вооружённых сил послушали совместный доклад всех четырёх разведслужб Америки. Касался он путинских кибератак в период последней предвыборной кампании. И вывод всех служб один: ВИНОВЕН!

ИЗ ЖИЗНИ «ПЕРИФЕРИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА»

Таким образом США публично признали, что пропустили российскую атаку и что де­факто Трамп ­ не совсем легитимный президент. Т.о. ЛЮБОЕ его «поползновение» касательно России будет расценено американским истеблишментом как повод для импичмента «путинскому шпиону».

Да, кстати о шпионе, но уже о другом. Не первый год в России дебатируют по вопросу, что Путин ­ не только «царь не настоящий», но и о том, что он — американский шпион. Во всяком случае, если вы наберёте «Путин — шпион Запада», поисковая система Google выдаст вам 287000 ответов. Среди наиболее занятных вещей, которыми оперируют сторонники шпионской теории, фильм «Охота за «Красным октябрём» (США, 1990 г.), где фигурируют замполит советской подлодки Путин и старпом Бородин. Спустя совсем немного времени человек с фамилией первого стал президентом, а второго — главой администрации президента Ельцина. Путин стартовал с должности носильщика чемодана при мэре Ленинграда Собчаке, а Бородин — мэра Якутска, тонущего в нечистотах после каждой зимы.

А вот и чистосердечное признание: «В книге «От первого лица» г­н Путин восхищённо вспоминает разговор в начале 1990­х, когда, будучи помощником мэра Санкт­Петербурга, г­на Путина попросили встретить г­на Киссинджера в аэропорту. Г­н Киссинджер произвёл сильное впечатление, сказав, что он тоже начал свою политическую карьеру со службы в разведке»…

Мы процитировали статью в Livejournal «Архитектор Нового Мирового Порядка Г. Киссинджер и… Президент РФ Владимир Путин ­ Николай Смоленцев». Ну, про Путина — это, наверное, шутка. Ибо 94­летний Киссинджер — это и есть настоящая «мировая закулиса». Благодаря которой по всей планете продолжает литься кровь. На сей счёт почитайте статью о Киссинджере в «Википедии», мы же для краткости приведём ещё одну цитату из упомянутой выше статьи Livejournal: «В ряде стран Европы и Америки были предприняты попытки ареста Генри Киссинджера за военные преступления в связи с его участием в организации переворотов, убийств, оккупаций и казней в Индокитае, Чили, Бангладеш, Восточном Тиморе и на Кипре. Некоторые бывшие коллеги Киссинджера характеризуют его как «лицемера, лгуна, интригана, убийцу, псевдоинтеллектуала, расхитителя правительственной собственности и спекулянта награбленным».

А теперь ещё одно «чистосердечное», но уже от Киссинджера: «Соединенные Штаты минимизируют Китай и Россию, и последним гвоздём в их гроб будет Иран, который, конечно же, главная цель Израиля. Мы позволили Китаю увеличить свою военную мощь, дали России время, чтобы оправиться от советизации, дали им ложное чувство превосходства, но все это вместе быстрее приведёт их к гибели. Мы, как отличный стрелок, не нуждаемся в выборе оружия подобно новичкам, и когда они попытаются, мы сделаем «банг­банг». Грядущая война будет настолько серьёзной, что только одна сверхдержава может выиграть, и это будем мы. Вот почему ЕС так торопился, чтобы сформировать свою сверхдержаву, потому что он знает, что грядёт, и чтобы выжить, Европе придётся быть единым целым сплочённого государства. Эта безотлагательность говорит мне, что они хорошо знают, что ждать от нас. О как я мечтал об этом восхитительном моменте!» (Dailysquib).

Здесь сказано все предельно ясно, но есть одна мелочь — упомянутое лондонское издание специализируется на приколах, поэтому мы за точность сказанного именно Киссинджером не ручаемся. Ручаемся лишь за то, что всё написанное выше никак не выпадает из контекста событий последних десятилетий. В частности, России и россиянам дали надуть щеки, но ситуация там под полным западным контролем.

Вот свеженькое. На заседании Госсовета 24.12.2016 г. лидер ЛДПР Жириновский учит Путина жить. Мол, резервы РОССИЙСКОГО Центробанка — 400 млрд долларов. Но в стране проблемы — дефицит бюджета 2,7 трлн рублей (50 млрд долларов). Жириновский: «Почему мы не можем взять свои деньги? Ведь это НАШИ деньги? Но нам говорят, что МВФ и Всемирный банк не рекомендуют».

В переводе на понятный язык — НЕ РАЗРЕШАЮТ! Вот и всё, что нужно сказать и о «величии» России, и о «величии» Путина. Ему тупо не разрешают брать деньги из Центробанка РФ. А теперь самое время вернуться к «лихим 1990­м», когда в России (и в Украине тоже) сформировался классический олигархический режим. Слова «новые русские» сменились словом «олигархи». Т.е. разворовавшие национальное достояние граждане, прожигающие наворованное в Лондоне, но иногда и в подмосковной Барвихе.

Да, если верить «Википедии», то олигархия — «политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан… Иначе говоря, власть и капитал сосредоточены в одних руках. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах».

Всё это правда, но не вся. И в США почти всё время у власти олигархия (и президент Трамп — тому подтверждение). Но и в России, и у нас — всё по­другому! Оказывается, товарищи учёные уже сформулировали понятие т.н. «периферийного капитализма». Это ­ «форма капитализма, характерная для стран «Третьего мира» (стран «периферии»)… Периферийный капитализм существует при отсутствии свободного рынка и неприкосновенности частной собственности. Первое исключается невозможностью конкуренции с иностранными монополистами, а второе — высоким уровнем криминализации общества… Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных стран, поэтому он несёт в себе черты колонии: является сырьевым придатком и рынком сбыта промышленно развитых стран». («Википедия»)

КАК ВАССАЛ ВАССАЛА ТИРАНИТ

Тут не нужно быть экспертом, чтобы увидеть в России и олигархию, и «периферию». И от всего этого нити тянутся всё к той же «мировой закулисе». Но к упомянутому выше сегодня добавились совсем необязательные управленческие ошибки. Которые даже при всём российском сказочном богатстве (одной нефти и газа, по Алексею Навальному, продали с 2000 года на 3,5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!) не дают бюджету сводить концы с концами.

Представим себе, что Путин ­ не шпион, а вернее, что он принимает самостоятельные решения. Скажите: зачем ему Крым? Зачем ему война с Украиной? Зачем ему санкции и статус мирового изгоя? Зачем он полез в Сирию?

Крым не нужен, ибо россияне и так там себя чувствовали лучше, чем в России. С Украиной воевать тоже не нужно — партия донецкого и российского капитала (ПР) и партия российского и донецкого капитала (КПУ) надёжно удерживали власть. Украинского в Украине почти не оставалось. Заметим, что в Запорожье первые УКРАИНСКИЕ ФЛАГИ НА АВТОМОБИЛЯХ появились во время ЕВРО­2012. Чтобы их нейтрализовать, в ВР уже на 3­й день после окончания ЧМ Европы по футболу приняли «языковой» закон Кивалова­Колесниченко. Снова начались распри в обществе, и флаги исчезли.

Путинские решения по оккупации и войне привели к международным санкциям, которые лишь усугубляются. Сирийская война тоже не добавила Путину очков, а лишь потери. В России ТЫСЯЧИ дипломатов и специалистов­международников, которые МОГЛИ СПРОГНОЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ. Но их никто и слушать не пожелал!

И тут вот какой вывод напрашивается. Получается, что Россия — колония Запада с внешним управлением. Но в которой типа оппозиции разрешено ругать «америкосов» («американцы — они тупые») и «загнивающую Европу». А главное ­ разрешено гордиться своим величием на фоне приезжих таджиков и оставшихся дома «хохлов». Т.о. из ПОДЧИНЕННЫХ олигархий и периферийных постколоний Путину оставили только Украину и Таджикистан? Ибо азербайджанцы и армяне практически сами оккупировали Москву и не выглядят там гастарбайтерами. Белоруссия же и Казахстан — вроде союзники, но Лукашенко и Назарбаев за годы правления практически с нуля построили свои государства. Заменив периферийный капитализм на собственный госкапитализм.

В Украине же с президентством Кучмы периферийный капитализм стал доминирующим. Олигархам и в экономике, и во власти было разрешено грабить страну лишь на условиях полного подчинения Москве. Которой Запад определил этого вассала в качестве утешительного приза. Мол, вот вам «хохлы» во владение, так что надувайте щеки. Поэтому вся система построения власти в Украине оказалась заточенной на САМОЛИКВИДАЦИЮ страны, а экономика базируется лишь на контрабанде, экологически опасной металлургии, грабительском уничтожении лесов, пока не убитом сельском хозяйстве и тех машиностроительных заводах, которые нужны российскому военпрому. Остальное же безжалостно режется на металлолом.

Но то ли уже на Украину нашёлся «новый покупатель», то ли у кого­то возникли некие планы на Россию (а скорее, случилось и то, и другое) — и началось! Путин вдруг решил повоевать. Поэтому вскоре на России и на её ДАЖЕ дутом величии можно будет поставить крест. Не пройдёт и пяти лет, как Дальний Восток и восточная Сибирь не только де­факто, но и де­юре станут китайскими. Об остальном и подумать боязно…

Но нам своё больше болит. Блиц­операция по отъёму тружениками Уолл­стрит (с костью, брошенной европейцам и «Газпрому») частного «Приватбанка» указывает на то, что в украинской олигархии наступили трудные времена. Будут отнимать всё и у всех. Ибо Ющенко всем этим баранам предметно объяснял, что стройте своё государство (т.е давайте деньги на армию, на украинскую культуру, кино, книгу и т.д. и особо ­ на УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК!)! Ведь когда держава рухнет, вы нигде и никому не будете нужны! Не послушали… Коломойский вот спохватился, но поздно…

И если публика тому факту обрадовалась, то зря. Публика — это те, кто на строительство собственного государства созерцал с дивана, радовался победам языка над «мовою» и обожествлял Путина. Так вот, и они такие тоже никому не нужны! Нужна земля — слишком уж она богата и удачно расположена. Поэтому цели и задачи уже нынешней переходной власти просты: активное сокращение населения (Минздрав с этим справляется), его дебилизация (телевизор, Минобразования и всякие кампании за права «сексменьшинств» в период активных похорон погибших на Донбассе).

Наиболее же активно зачищается любое украинское сопротивление. И если тут как­то можно понять КГБ­ФСБ (350­летние традиции), то те же замашки Запада вроде непонятны. Хотя почему же непонятны?

Ко всему мы видим новые формы «решения украинского вопроса». Это ­ множество фейковых деятелей и организаций для паровыпускания народного гнева и сбора (под надёжный контроль) наиболее активных. Во­вторых, идёт война, но никто армию не укрепляет. Укрепляют Нацгвардию. Притом если раньше «Беркут» был структурой российского влияния, то теперь таким же, но американского ­ становятся нацгвардейцы. Пока на сверхдорогих «Приорах» раскатывают красивые мальчики из Нацполиции (ноль пользы), идёт усиленная подготовка именно Нацгвардии. Которая с Путиным воевать не будет. Она с нами готовится воевать. За деньги США и с американскими инструкторами! Кто не верит — наберите «США помогает Национальной гвардии Украины» и получите 596 тыс. ответов от Google.

И уже последнее. Вся российская политика в Украине базировалась на старом, как мир греческом принципе: «Разделяй и властвуй». Благодаря и «ВЕЛИКОрусским» традициям, и уже новой высокомерной к украинцам российской знати людям, не чужим г­ну Киссинджеру, удалось разыграть этот принцип и по оси Россия­Украина. Сегодня Путин­TV живёт: «А чё там у хохлов?», «хунтой» и т.д. В ответ же у нас ­ и «ватники», и «москали». И чем дальше, тем больше мы будем «дружить» через прицел автомата Калашникова.

А теперь вопрос: так Путин, часом, не шпион? И последние кибератаки — это не тот повод американцам таки добить Россию? Ой, чует моё сердце, что шпион…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ