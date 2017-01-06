Романовичев: Медведчуку патриархи не ту справку дали…

Тут вот какое дело. Телеведущая Оксана Марченко поздравила украинцев с Новым годом. И главным слоганом ее cпича, озвученного поставленным и проникновенных голосом, был мир. А еще пожелание его быстрейшего наступления.

Мы не станем обращать внимание публики, что годовой бюджет содержания упомянутой дамы в ее восхитительном состоянии сравним с бюджетом управления Пенсионного фонда в каком-нибудь не последнем в Украине районе. Мы о другом. О том, что дама приходится кумой некоему Путину, который вот уже три года отнимает у нас упомянутый мир.

А еще она жена кума того же Путина по фамилии Медведчук. И если мы напишем, что последний приложил и прикладывает руку (и еще как!) к тому, чтобы война в Украину пришла и продолжалась, он подаст на нас в суд. И выиграет, учитывая,что именно Медведчук и Кивалов до сего дня формируют нашу судебную ветвь власти.

Походу заметим, что широкомасштабная битва с Гитлером продолжалась меньше четырех лет и таки закончилась в Берлине. И после Сталинграда ее конец стал прогнозируемым по срокам. У нас же все три года ситуация с окончанием АТО — как в тумане.

Да, после Революции Достоинства самая одиозная личность украинской политики — г-н Медведчук — как-то залег на дно. Были даже надежды, что свалит он в Крым в свой императорский дворец под Симеизом. Но не успели похоронить экипаж и десантников, пребывавших на борту Ил-76, НАМЕРЕННО угробленного под Луганском, как Кучма, Медведчук и Шуфрич оказались в оккупированном Донецке. Типа с мирной миссией… Ибо ОДНОМОМЕНТНАЯ смерть 49 украинских военных должна была заставить все наше общество уныло, но положительно встретить «мирный план по Донбассу». И только забросанное яйцами 15 июня 2014 года российское посольство в Киеве, вынудило г-на Порошенко отложить упомянутый план на неделю.

Итак, 23 июня в Донецке высадился Кучма и Ко. А кого представлял там Медведчук? «Виктор Медведчук в ходе переговоров трехсторонней группы по урегулированию конфликта на востоке Украины представляет интересы террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика». Об этом говорится в отчете ОБСЕ». («Лига.новости», 24.06.2014 г.).

Затем, когда возмущенные массы сказали о Медведчуке все, что о нем думали, пришлось отказаться и от идеи назначить последнего губернатором Донецкой области. Это случилось 30 июня, а 29 августа под Иловайском завершилась страшная катастрофа с, как минимум, сотнями убитых и пленных. И тут снова всплывает Медведчук, в лице некоего генерал-полковника СБУ Рубана. Оказавшегося впоследствии все же старшим лейтенантом, и возглавившим обмен пленными на Донбассе.

Так как усилиями генерала Муженко и Ко пленных было много и их число постоянно пополняется, работы у г-на Медведчука — воз и тележка. Правда работы специфической. Вот заголовок из «Главкома»: «Геннадий Корбан: СБУ и Медведчук устроили из обмена пленными чисто политическую торговлю» (29.05.2015 г.).

Впрочем Корбан в силу ситуации, сложившейся и вокруг него, и вокруг Коломойского, говорит не всю правду. Ибо весь т.н. «обмен» своей целью имеет лишь тихую передачу Путину пойманных на Донбассе «ихтамнетов». Поэтому Муженко и обеспечивает достаточный «обменный фонд».

Но вернемся к Медведчуку. Очередное громкое его явление случилось в январе 2015 года. «Виктор Медведчук не является членом Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе (т.н. Минск-2. — Авт). Относительно привлечения Медведчука к переговорам по освобождению пленных были предоставлены соответствующие разъяснения в сообщении пресс-центра СБУ от 23 декабря 2014 года. Медведчук СБУ назначен спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — отметили в АП Украины». (iPress, 31.01.2015 г.).

Т.о. он уже представляет не т.н. «ДНР-ЛНР», а СБУ. На этом можно было бы и завершить, отметив, что начиная с 12 июня 2002 года, когда Путин назначил Кучму Президентом при главе Администрации Президента Медведчуке, последний ВСЕ ВРЕМЯ правит Украиной. И уже 13-й год в качестве «смотрящего». При котором г-н Порошенко, а ранее еще и Яценюк выглядят просто пресс-секретарями.

Но завершим мы другим. Переодически разгорающийся массовый психоз вокруг Надежды Савченко, объясняется двумя ее «грехами». Первый, что типа якшается с лидерами «ДНР-ЛНР», и второй, что является… агентом Медведчука.

И тут представим себе ситуацию. Некая С. дружит с некой М. Последняя трудится УБОРЩИЦЕЙ в управлении КГБ. Так вот С. посадили за шпионаж с формулировкой: «За дружбу с М.». Которая и дальше продолжает трудиться в КГБ уборщицей. «Полный абсурд!», — скажете вы. Абсурд. Тем более, что Медведчук сегодня в СБУ не «уборщица», а ЧИНОВНИК со сверхвысокими полномочиями. Он ездит то в Минск, то в Сочи (с Путиным похихикать). А еще ему единственному в Украине (!) разрешены прямые рейсы на Москву.

Так к кому здесь вопросы? К Савченко?!

И уже завершаем тем, чем начинали. Оксане Марченко самое время молиться за детей своих, и возможно, что уже и за внуков, а не лицемерить в телевизоре. Ибо те справки, что их Медвечдуку дали патриархи Алексий II, Кирилл, митрополит Владимир (Сабодан), лично венчавший их пару в церкви над Форосом, ЧТО БОГА НЕТ — НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. Бог есть. И не только потому, что сегодня Сочельник, а завтра Рождество наступит…

Леонид Романовичев

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