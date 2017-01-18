Саундтрек к сериалу «Шерлок», благодаря запорожскому парню, зазвучал по-новому (ВИДЕО)

Вчера, 16 января в сети опубликовали видео, как запорожский баянист вместе с херсонской бандуристкой сыграли саундтрек к сериалу «Шерлок».

Дует украинского коллектива «B&B project» подарили новое дыхание национальным инструментам и показали, что бандура и баян могут звучать по-современному. Существует группа с 2009 года.

Бандуристка Татьяна Мазур из Херсона и баянист Сергей Шамрай из Запорожья, лауреаты международных конкурсов, активно представляют Украину на мировой музыкальной арене. Группа пользуется популярностью как в Украине, так и за ее пределами.

Основная цель музыкантов — это популяризировать украинские народные инструменты, путем поиска нового репертуара.

