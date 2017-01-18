Свыше 200 жителей Запорожья сумели бесплатно заменить хрусталики глаз

На замену искусственного хрусталика глаза для 214 запорожцев из горбюджета выделили 192 тысячи гривен.

По информации управления соцзащиты населения Запорожского городского совета, в 2016 году в управление по вопросу оказания материальной помощи обратилось 2457 горожан.

В течение 2016 года в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения управлением соцзащиты оказана материальная помощь 2106 запорожцам на общую сумму 2,3 миллиона гривен.

Из этих средств на дорогостоящее лечение выделено 1383600 грн. для 391 человека, в том числе 12 участникам АТО – 30100 грн. На лечение и проживание 560494 грн. для 705 запорожцев. На замену искусственного хрусталика глаза 192 600 грн. для 214 человек. На протезирование зубов 36048 грн. для 91человека. На экстренную помощь 705 человек получили материальную помощь на сумму 129507 гривен.