Свыше 5 тысяч запорожцев подхватили ОРВИ



Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 36,3% ниже предыдущей недели, заболело 5122 человека, из них 41,4% составляют дети.

Заболеваемость школьников снизилась на 32,9% по сравнению с показателями прошлой недели.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова, с начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 1936 больным, в 86-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 1850 — установлен по клиническим проявлениям. Зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений гриппа.

Заболеваемость выше эпидемического порога на 0,8% (показатель эпидпорога 626,7 на 100 тыс. населения). С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6246 человек.