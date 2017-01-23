Спасатели ГСЧС вырвали жителя Запорожья из лап смерти

Горожанина наглотавшегося угарного газа передали медикам «Скорой помощи», а те отвезли пострадавшего в больницу.

Сегодня ночью в одном из домов Коммунарского района Запорожья произошел пожар. Точнее горели вещи в одной из комнат квартиры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Уже через 25 минут после приезда бойцов ГСЧС пожар был локализован.

Во время тушения пожара удалось спасти 57-летнего владельца жилища. Спасенного госпитализировали в 5-ю городскую больницу. Причина пожара и его ущерб устанавливается.