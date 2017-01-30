Спасти друга любой ценой: в Запорожье из проруби хозяин спас пса (ВИДЕО)

На выходных, в соцсети опубликовали видео того, как мужчина спас свою собаку из проруби.

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Так, молодой человек, не смотря на то, что был тонкий лед и сильный мороз, решил спасти своего верного четвероногого друга, который провалился под лед, от верной гибели в холодной воде.

Из-за того, что пес самостоятельно выбраться не мог, мужчина дополз по льду до пострадавшего и при помощи клюшки, подцепив за ошейник, вытащил четвероногого друга из воды.