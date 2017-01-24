В Запорожской области стали известны имена главных врагов прессы
Национальный союз журналистов Украины назвал врагов реформирования прессы в различных областях страны.
Согласно обнародованным данным, в Запорожской области антирейтинг 2016 года попали:
- Денис Калинин — председатель Васильевского райсовета, партия «Оппозиционный блок» (препятствование реформированию газеты «Новая Таврия»);
- Вита Хассай — заместитель председателя Розовского райсовета, партия «Батькивщина» (давление на журналистов районной газеты «Роз-информ»);
- Игорь Котелевский — городской голова Токмака, партия «Оппозиционный блок» (препятствование реформированию газеты «Наш город — Токмак» и давление на редакцию).