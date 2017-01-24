В Запорожской области стали известны имена главных врагов прессы

24.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Национальный союз журналистов Украины назвал врагов реформирования прессы в различных областях страны.

Согласно обнародованным данным, в Запорожской области антирейтинг 2016 года попали:

  • Денис Калинин — председатель Васильевского райсовета, партия «Оппозиционный блок» (препятствование реформированию газеты «Новая Таврия»);
  • Вита Хассай — заместитель председателя Розовского райсовета, партия «Батькивщина» (давление на журналистов районной газеты «Роз-информ»);
  • Игорь Котелевский — городской голова Токмака, партия «Оппозиционный блок» (препятствование реформированию газеты «Наш город — Токмак» и давление на редакцию).

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